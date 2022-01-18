"Роснано" и "Фортум" продолжат сотрудничество по развитию ветроэлектроэнергетики

МОСКВА, 18 января /ТАСС/. АО "Роснано" и ПАО "Фортум" продолжат сотрудничество в проектах по развитию ветроэлектрогенерации общей мощностью 1,4 ГВт, сообщает пресс-служба нанотехнологической компании.

"Роснано" и "Фортум" продолжат взаимодействие в рамках совместной реализации проектов суммарной мощностью 1,4 ГВт, право на строительство которых было получено в результате конкурсного отбора, прошедшего в сентябре 2021 года. О решениях, принятых компаниями в рамках реализации этого портфеля проектов, будет отдельное сообщение",- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что созданный в качестве совместного предприятия "Фортума" и "Роснано" Фонд развития ветроэнергетики, отвечавший за реализацию совместных проектов в сфере строительство ветроэлектростанций, прекращает свое существование.

Фонд развития ветроэнергетики был создан на паритетной основе Группой "Роснано" и ПАО "Фортум" для инвестирования в ветроэнергетику на территории России. По результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, Фонд получил право на строительство 3,2 ГВт. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период до 2027 года.