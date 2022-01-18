"Газпром" выиграл аукцион на Западно-Малыгинский газовый участок в ЯНАО

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. "Газпром" стал победителем аукциона на Западно-Малыгинский газовый участок, расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе. Компания заплатит за право пользования недрами на участке разовый платеж в размере 1,3 млрд рублей, сообщили журналистам в Минприроды РФ.

"Западно-Малыгинский участок: победитель - ПАО "Газпром", итоговый разовый платеж - 1,3456 млрд руб.", - отметили в министерстве.

Кроме "Газпрома" в аукционе принимали участие компании "Ямал Север", "УДС Нефть", дочерние предприятия "Новатэка" - "Новатэк-Юрхаровнефтегаз" и "Обский ГХК", а также "дочка" "Газпрома" - "Газпром добыча Надым". Стартовая сумма разового платежа за право пользования недрами на участке составляла 517,55 млн рублей.

Запасы газа по категории D0 на Западно-Малыгинском участке оцениваются в 144,036 млрд куб. м, по категории D1 - 484 млрд куб. м, по категории D2 - 248 млрд куб. м.

Роснедра также провели 18 января аукционы еще на два участка недр, расположенные в ЯНАО. "Ямал Север" стала победителем обоих аукционов. Так, Южно-Ниливойский участок компания получила за 212 млн рублей при стартовом размере разового платежа в 124,71 млн рублей, а Южно-Сеяхинский - за 860,37 млн рублей при стартовом размере разового платежа в 537,73 млн рублей. В аукционах также участвовали "УДС Нефть" и "дочки" "Новатэка" - "Новатэк-Юрхаровнефтегаз" и "Обский ГХК".

Запасы газа Южно-Ниливойского участка по категории D0 оцениваются в 28,169 млрд куб. м, по категории D1 - 101,5 млрд куб. м, по категории D2 - 26,4 млрд куб. м. На Южно-Сеяхинском участке запасы газа по категории D0 составляют 89 млрд куб. м, по категории D1 - 104,8 млрд куб. м, по категории D2 - 11,6 млрд куб. м.