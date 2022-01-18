В ФРГ заявили, что Германия и Россия зависят от энергетического партнерства друг с другом

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Германия и Россия должны продолжать сотрудничество в области энергетики. Об этом заявил во вторник в Гамбурге вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Трансляцию его пресс-конференции с градоначальником Гамбурга Петером Ченчером провело министерство в интернете.

"Мы зависим от партнерства друг с другом, нам нужен газ, а России нужны деньги", - сказал представитель партии "Союз-90"/"зеленые".

Говоря о ситуации вокруг "Северного потока - 2", Хабек напомнил, что сертификация газопровода в Германии на данный момент приостановлена, поскольку проект пока не полностью соответствует европейским нормам. Он выразил убеждение, что процесс вынесения решения "будет профессиональным".

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

Германии сейчас нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики.