Почти все виды топлива подешевели на биржевых торгах

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Почти все виды топлива, представленные на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, снизились в цене по итогам торгов во вторник. Это следует из данных торговой площадки.

Цена бензина Аи-92 снизилась на 1,3%, до 51,2 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,9%, до 54,4 тыс. рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов упала на 5,4%, до 28,15 тыс. рублей за тонну.

Летнее и межсезонное дизельное топливо немного подешевело после того, как два дня подряд их стоимость обновляла рекордные значения. Так, цена межсезонного дизеля снизилась на 0,25, до 55,87 тыс. за тонну, летнего - также на 0,2%, до 54,1 тыс. рублей за тонну. Зимний дизель подешевел на 0,8%, до 63,99 тыс. рублей за тонну.

Единственным видом топлива, цена которого выросла за день, стал топочный мазут. Его стоимость увеличилась на 0,7% и составила 26,67 тыс. рублей за тонну.

Торги топливом для реактивных двигателей (авиакеросином) во вторник не состоялись.