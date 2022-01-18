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Регулятор одобрил покупку "Уралкалием" акционера дистрибьютора удобрений Бразилии

В конце декабря "Уралкалий" сообщил про подписание сделки о приобретении 100% акций UPI Norte

ТАСС, 18 января. Административный совет по экономической защите (CADE) Бразилии одобрил сделку по покупке "Уралкалием" компании - акционера крупнейшего дистрибьютора минеральных удобрений Бразилии. Об этом сообщает Bloomberg.

В конце декабря "Уралкалий" сообщил про подписание сделки о приобретении 100% акций UPI Norte - акционера дистрибьютора удобрений FertGrow S.A. (Бразилия). Компания тогда отмечала, что приобретение доли в FertGrow поможет существенно оптимизировать операционную деятельность "Уралкалия" в Латинской Америке.

Ранее "Уралхим" и "Уралкалий" Дмитрия Мазепина договаривались о приобретении контроля над бразильским производителем удобрений Fertilizantes Heringer путем покупки ее акций в рамках допэмиссии объемом от $59 млн до $115 млн. Однако в 2020 году Fertilizantes заявила, что компаниям не удалось договориться по условиям сделки.

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