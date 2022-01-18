Дума расширяет основания для получения маткапитала отцами-одиночками

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий основания для получения отцами материнского капитала. Такое право могут получить отцы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России.

"Предлагается распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой РФ, родившей указанных детей, объявления ее умершей", - говорится в пояснительной записке. Также проект устанавливает возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одного воспитывающего двух и более детей.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года маткапитал выдается в России при рождении первого ребенка.