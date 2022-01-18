"Совкомфлот" планирует направить не менее 50% чистой прибыли за 2021 год на дивиденды

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. "Совкомфлот" планирует направить более 50% чистой прибыли по МСФО за 2021 год на дивиденды, следует из презентации компании, которую представил начальник финансового управления - казначейства ПАО "Совкомфлот" Александр Вербо в ходе дискуссии на площадке "ВТБ Капитал Инвестиции".

"Наша дивидендная политика основана на выплате на базе чистой прибыли, и наша дивидендная цель выплачивать не менее 50% чистой прибыли по МСФО", - заявил Вербо.

Он также отметил, что в этом году будет изменен подход к расчету данной прибыли для выплаты дивидендов, будут вноситься корректировки на немонетарные показатели такие, как обесценивание активов, курсовые разницы, изменение справедливой стоимости финансовых активов.

"В этом году в общем-то будет изменен подход к расчету данной прибыли для выплаты дивидендов и будут вноситься корректировки на немонетарные показатели такие, как обесценивание активов, курсовые разницы, изменение справедливой стоимости финансовых активов и, фактически, это будет увеличивать базу распределения прибыли", - добавил Вербо.

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО по итогам января - сентября 2021 года составила $20,2 млн против $249,5 млн годом ранее, говорится в сообщении группы

"Совкомфлот" - одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, а также обслуживанию морской добычи углеводородов. Собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 145 судов общим дедвейтом свыше 12,6 млн тонн. Свыше 80 судов обладают ледовым классом.