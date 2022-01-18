Wintershall Dea сообщила, что уйдет из Бразилии и продаст нефтяные активы в Аргентине

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Германская компания Wintershall Dea - партнер "Газпрома" по проекту "Северный поток - 2" - сократит долю нефтяных активов в своем глобальном портфеле в рамках политики по снижению углеродного следа. Wintershall Dea выйдет из таких проектов в Аргентине и прекратит поисковые операции в Бразилии, следует из сообщения компании.

Так, в Аргентине компания избавится от доли в сланцевых активах в Неукене. Сделка подразумевает продажу ретроспективно ("задним числом") всей 50-процентной доли Wintershall Dea в участках Aguada Federal и Bandurria Norte компании Vista. При этом Wintershall Dea продолжит развивать в этой стране газовый проект Fenix.

В Бразилии Wintershall Dea прекратит поиск новых месторождений и закроет офис в Рио-де-Жанейро.

"Мы делаем упор на природный газ, на углеродоэффективные активы и направления деятельности", - пояснил сокращение деятельности в Латинской Америке председатель правления Wintershall Dea Марио Мерен, слова которого приводятся в пресс-релизе. В сообщении отмечается, что компания теперь сосредоточится на газовом бизнесе, на который приходится 70% всех ее активов. При этом компания пока сохранит участие в некоторых нефтяных проектах, а также продолжит заниматься газотранспортным бизнесом.

Весной 2021 года Wintershall Dea вышла из совместного с "Лукойлом" нефтяного проекта в Поволжье, передав своему российскому партнеру долю 50% в нем.

Германская Wintershall Dea также владеет 25,01% в совместном с "Газпромом" (74,99%) проекте "Ачим Девелопмент", в рамках которого идет обустройство и разработка участков 4А и 5А ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного на севере Тюменской области.

Wintershall Dea образовалась в мае 2019 года в результате слияния Wintershall и DEA. Компания сотрудничает с 13 странами, среди которых Бразилия, Аргентина, Мексика, Россия и другие.