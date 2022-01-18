На Украине сообщили, что на складах страны на четверть больше угля, чем годом ранее

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Украина продолжает накапливать энергетический уголь на складах электростанций в отопительный сезон, в настоящий момент его объем превышает прошлогодний уровень запасов на четверть. Об этом сообщил во вторник глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

"Второй месяц подряд мы видим стабильное накопление угля на складах. Если сравнивать дату сегодняшнюю с такой же датой прошлого года, то на складах сейчас угля на 26% больше. Это дает возможность нам чувствовать себя спокойно относительно прохождения отопительного сезона", - сказал он на брифинге, трансляция которого шла на YouTube-канале правительства Украины. Министр заявил, что у его ведомства есть понимание, как будет поступать уголь в страну до конца текущего отопительного сезона. При этом он не уточнил, сколько в настоящее время угля находится на складах.

Глава ведомства заверил, что энергосистема Украины работает стабильно и покрывает спрос на электроэнергию. По его данным, около 3,4 ГВт энергомощностей различного типа находятся в резерве.

Ранее на Украине заявляли, что страна испытывает острый дефицит угля на электростанциях, что может грозить веерными отключениями. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко 17 декабря утверждал, что запасы топлива в стране критически малы.

По данным государственной таможенной службы Украины, в 2021 году расходы на покупку Украиной каменного угля (антрацита) у России увеличились на 48% по сравнению с 2020 годом - до $1,5 млрд (более 62% в общей структуре импорта в денежном выражении). С 1 ноября 2021 года поставки энергетического угля из РФ на Украину марки А (антрацит) и П (постный) были приостановлены.

Как ранее сообщал Галущенко, для покрытия дефицита Украина импортирует уголь. В частности, страна получает уголь из США, Колумбии и Австралии.