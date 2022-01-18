Служба занятости Петербурга в 2021 году увеличила число трудоустроенных на 14%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Работодатели заявили в Службу занятости населения Петербурга в 2021 году 108132 вакансии, были трудоустроены 82984 человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по труду и занятости населения.

"Всего в течение 2021 года работодатели заявили в Службу занятости 108132 вакансии. С января по декабрь было трудоустроено 82984 горожан, за тот же период в 2020 году их было 72914", - отметил представитель пресс-службы. Таким образом, число трудоустроенных за год выросло на 14%.

Как добавил собеседник агентства, рынок труда Петербурга в целом восстановился: на конец 2021 года основные показатели приблизились к допандемийным параметрам, а по некоторым позициям даже превысили их. "Количество официально занятых в городе больше, чем в 2020 году и составляет сейчас 3 млн 240 тыс. человек. Число рабочих мест увеличилось на 2%. Показатель безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда, самый низкий в стране - 1,6%", - сказал он.

По итогам прошлого года наибольший спрос был на рабочие специальности (электрогазосварщик, монтажник, маляр, штукатур, каменщик, бетонщик, слесарь). "Городу не хватает инженеров, нужны врачи разного профиля. Не хватает персонала и в сфере IT, усилился дефицит в HoReCa (гостинично-ресторанный сегмент - прим. ТАСС), в торговле, строительстве и многих других сферах", - отметил представитель пресс-службы.