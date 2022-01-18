Жителям Молдавии увеличат компенсации из-за подорожания газа

КИШИНЕВ, 18 января. /ТАСС/. Правительство Молдавии готовится увеличить компенсации на оплату услуг централизованного отопления в городах из-за роста цен на газ. Как сообщила во вторник премьер-министр республики Наталья Гаврилица, соответствующий проект поправок в законы разработал кабинет министров.

"Если в ноябре и декабре мы компенсировали 67% от увеличения тарифа, то в январе мы будем компенсировать 80%. Кроме того, объем, на который распространяется компенсация, вырастет с 1 до 1,5 гигакалорий. Так, максимальная сумма компенсации по счету за тепловую энергию увеличится с 450 до 815 леев в месяц (свыше $45)", - сказала Гаврилица.

По ее словам, увеличивать компенсацию за рост тарифа на газ пока не планируется. После двукратного подорожания российского газа в конце прошлого года правительство Молдавии компенсировало около 30% разницы в цене. Однако эта мера поддержки распространяется на потребление в объеме 150 кубометров в месяц, расход выше этого жители оплачивают в полном объеме.

Ранее Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) одобрило увеличение тарифа для домохозяйств с 4,2 до 11,08 лея ($0,6) за кубометр газа.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики была утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. Уже в январе 2022 года стоимость газа для Молдавии подорожала примерно с $450 до $646 за тысячу кубометров. Подорожание вызвало критику со стороны оппозиции, которая обвинила власти в неспособности согласовать с "Газпромом" более выгодный контракт.