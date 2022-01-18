Британский регулятор оштрафовал Mastercard на $43 млн за картельный сговор

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Регулятор платежных систем (PSR) Великобритании оштрафовал Mastercard и еще четыре компании, предоставляющие платежные услуги на территории Соединенного Королевства, на общую сумму свыше £33 млн ($45 млн) за нарушение закона о конкуренции и картельный сговор. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении PSR.

Самый крупный штраф в размере £31,5 млн ($43 млн) выплатит Mastercard, а оставшуюся сумму - Prepaid Financial Services, Allpay, APS и Sulion.

Пять сторон "нарушили закон о конкуренции, согласившись не конкурировать и не переманивать клиентов друг друга на рынке предоплаченных карт в Великобритании", отмечает регулятор. Эти карты использовались местными властями для выплаты социальных пособий уязвимым членам общества, таким как бездомные, жертвы домашнего насилия и просители убежища.

По словам главы PSR Криса Хемсли, наложенные штрафы "ясно указывают на то, что регулятор не приемлет картельных сговоров", наносящих удар по конкуренции на платежных рынках.

Mastercard, в свою очередь, принесла извинения "за действия двух бывших сотрудников, которые привели к тому, что в данном случае ожидаемые от компании стандарты не были соблюдены". "Мы очень серьезно отнеслись к этой проблеме и внедрили дополнительные меры контроля и обучения, чтобы гарантировать, что это не повторится", - указывается в заявлении компании.