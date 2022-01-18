Премьер Эстонии утверждает, что цены на газ в Европе выросли в четыре раза из-за России

ТАЛЛИН, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас во вторник выступила с утверждением, что цены на газ в Европе выросли в четыре раза из-за действий России.

Как сообщает пресс-служба правительства Эстонии, в своем выступлении перед депутатами парламента премьер отметила, что большая часть Европы использует природный газ в качестве источника энергии. "В то же время Россия значительно сократила поставки газа в Европу. В результате оптовая цена на природный газ в 2021 году выросла в четыре раза, или на 400%. По оценкам экспертов, если бы Россия увеличила поставки газа в Европу на 20%, цена на природный газ упала бы примерно вдвое", - утверждала она.

По ее словам, в Европе производственных мощностей меньше, чем нужно. Кроме того, к усугублению дефицита электроэнергии в Европе приводит закрытие старых электростанций и дороговизна строительства новых. Каллас также подчеркнула, что в течение 30 лет с момента восстановления независимости Эстонии приходилось справляться и с более тяжелыми ситуациями, поэтому, уверена премьер, страна справится и с нынешним кризисом.

Ситуация с поставками российского газа

Ряд стран ЕС в период с сентября по декабрь 2021 года обвинили "Газпром" в ограничении поставок газа в ЕС в период пикового роста цен на энергоносители, полагая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами. В то же время руководители Еврокомиссии признали, что европейский газовый кризис стал результатом совпадения ряда факторов, включая рост мировых цен на энергоносители, неблагоприятную погоду, снизившую на несколько месяцев выработку ветряной энергии в Европе, рост цен на созданные Еврокомиссией квоты на углеродные выбросы, закрытие большого числа углеродных генерирующих мощностей в Европе.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) официально признала, что "Газпром" в полном объеме выполнил свои контрактные обязательства перед потребителями в ЕС в 2021 году. 13 января замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер заявила в Брюсселе, что ЕК, которая изучает действия "Газпрома" в период газового кризиса в ЕС с октября прошлого года, пока не сделала никаких заключений о наличии нарушений со стороны российской компании. Она отметила, что ЕК ждет от "Газпрома" ответа на направленные ему запросы.

В ответ в пресс-службе "Газпрома" ТАСС заявили, что холдинг находится в контакте с Еврокомиссией по вопросу поставок газа в Европу и уже предоставил часть необходимых сведений.

Рост поставок "Газпрома"

"Газпром" неоднократно заявлял, что его поставки в страны ЕС осенью 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и что все контрактные обязательства перед странами ЕС выполнены в полном объеме. Факт выполнения контрактных поставок неоднократно был подтвержден руководством как отдельных государств Евросоюза, так и Еврокомиссии.

Экспорт газа из РФ в страны дальнего зарубежья в 2021 году вырос на 5,8 млрд куб. м по сравнению с 2020 годом, до 185,1 млрд куб. м, став четвертым по объему в истории "Газпрома".

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в конце декабря подчеркивал, что обвинения в адрес компании и России по поводу недостаточных объемов поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными, а европейские страны сами создают себе проблемы. По его словам, "Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. Цена газа в рамках этих поставок существенно ниже, чем спотовые цены, указывал представитель холдинга.