Премьер Румынии потребовал перерасчета завышенных счетов за энергию для потребителей

БУХАРЕСТ, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Николае Чукэ потребовал от компаний-поставщиков энергоносителей перерасчитать все неверно составленные счета за электроэнергию и газ, которые были направлены потребителям за три месяца. Об этом он сообщил во вторник на встрече с представителями этих компаний.

"Я видел семьи с небольшими доходами, учреждения, представителей веры, социальные центры с очень большими счетами, - приводятся слова премьера в сообщении, размещенном на сайте правительства. - <...> Требую решить проблемы, чтобы те, кто пострадал в ноябре, декабре и январе, получили новые счета, а ошибки были исправлены. Исправьте счета и заверьте людей, что они не будут платить за ошибки бухгалтерии. Правительство урегулирует ситуацию таким образом, чтобы людям не отключали электричество по причине ошибочных счетов и чтобы они не платили пеню".

После недавнего повышения цен на энергоносители в органы власти Румынии поступили многочисленные жалобы от потребителей на завышенные суммы в присланных счетах. В свое оправдание представители компаний-поставщиков утверждали, что методика расчетов представлена в нормативных актах недостаточно ясно.

Как информировал на встрече председатель Национальной администрации по защите потребителя Михай Куляфэ, в ходе начавшейся проверки были скорректированы более 2 млн счетов и наложены штрафы за их неверное составление на общую сумму 600 тыс. леев. Проверки будут проведены у всех поставщиков электроэнергии и газа, отметил он.

Премьер представил участникам встречи пакет планируемых мер, направленных на поддержку граждан и предпринимателей, а также на сохранение рабочих мест в контексте энергетического кризиса. Эти меры предусматривают ограничение цен на энергоносители для конечных домашних и промышленных потребителей и увеличение лимита потребления, в рамках которого будет применяться эта льгота. Меры вступят в силу 1 февраля и предусматривают нагрузку на госбюджет в размере 3 млрд леев (600 млн евро).