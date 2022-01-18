На Украине из-за цен на газ остановились три стекольных завода

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Три украинских предприятия стекольной отрасли остановились из-за неподъемной стоимости газа, под угрозой увольнения оказались 12 тыс. работников. Об этом во вторник сообщила профильная ассоциация "Стекло Украины".

"Из-за роста стоимости энергоресурсов три предприятия стекольной отрасли уже полностью остановились, а остальные перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей", - отмечается в сообщении.

В ассоциации добавили, что катастрофический рост цены на природный газ, который составляет до 50% себестоимости стекольной продукции, имеет разрушительные последствия для отрасли реального сектора украинской экономики, поскольку стремительно растет конечная цена продукта. Другим негативным фактором, критичным для отрасли, назван значительный демпинговый импорт стеклянных изделий на территорию Украины из стран, где ниже цены на энергоносители.

"Предприятия стекольной отрасли Украины стремительно становятся убыточными и фактически находятся на стадии банкротства и полного закрытия... Без работы могут остаться более 12 тыс. работников отрасли и значительное количество рабочих смежных предприятий, а бюджеты всех уровней лишатся миллиардов средств поступлений", - добавили в ассоциации.

В конце 2021 года украинская кондитерская отрасль заявила, что стает неконкурентоспособной и потеряет все рынки сбыта из-за высоких цен на природный газ. Так, по словам главы ассоциации кондитеров Украины "Укркондпром" Александра Балдынюка, при стоимости газа для производственных нужд 73 тыс. гривен (почти $2,7 тыс.) за тысячу кубометров кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство, поскольку при такой себестоимости продукция будет не востребована ни на внутреннем, ни на внешних рынках.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что стана ставит цель сократить потребление газа на 30-40% в ближайшие годы и увеличить его собственную добычу.