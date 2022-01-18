WSJ: AT&T и Verizon ограничили запуск новых сетей 5G в США у аэропортов

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Американские операторы связи AT&T и Verizon согласились отложить включение части вышек сетей сотовой связи стандарта 5G в новом диапазоне вокруг аэропортов, поскольку это может угрожать безопасности полетов из-за вмешательства в работу электроники самолетов. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

Таким образом, операторы связи лишь частично уступили требованиям авиаперевозчиков, настаивавших на том, чтобы вновь отложить развертывание инфраструктуры для сетей 5G. Работы по установке нового оборудования начинаются во вторник, 18 января.

"Исключительно по нашему собственному решению мы добровольно согласились временно отложить включение ограниченного числа вышек вокруг взлетно-посадочных полос некоторых аэропортов, - говорится в сообщении AT&T . - Запуск остальных улучшенных 5G услуг пройдет согласно плану". К этому заявлению присоединилась также компания Verizon.

AT&T и Verizon ранее приобрели возможность работать на C-частотах 5G диапазона на организованном федеральными властями аукционе. Использование данных частот позволит улучшить качество связи. Однако представители авиаиндустрии опасаются, что использование операторами связи соответствующих частот может сказаться на безопасности полетов, поскольку эти частоты используются также некоторыми летными приборами.

AT&T и Verizon ранее уже соглашались перенести начало работ по развертыванию новых сетей по просьбе министерства связи США. Как предполагалось, за две недели отсрочки министерство транспорта должно было установить буферные зоны вокруг ряда ключевых аэропортов и подтвердит безопасность выполнения рейсов из остальных. Однако к 16 января ведомство одобрило выполнение только 46% авиарейсов. По этой причине 17 января крупнейшие американские авиаперевозчики призвали отложить развертывание сетей 5G, указывая, что иначе из соображений безопасности им придется отменить значительное количество рейсов.