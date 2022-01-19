Сумма комиссионных за инвестиционно-банковские услуги в РФ достигла рекорда с 2013 года

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Общая сумма комиссионных за инвестиционно-банковские услуги в России за весь 2021 год составила $433,6 млн, что на 1% больше, чем в прошлом году, говорится в отчете компании Refinitiv по инвестиционному банкингу за IV квартал 2021 года. Это самый высокий годовой показатель с 2013 года.

Объем комиссионных платежей за сопровождение сделок в России вырос на 19%, до $79 млн в течение 2021 года, что является восьмилетним максимумом и составляет 18% от общего объема комиссионных в России. Комиссионные инвестиционных банков, полученные на рынках акционерного капитала, составили $157 млн, снизившись на 13% год к году и составив 36% от общего объема комиссионных российских инвестбанков.

Комиссии андеррайтеров с рынка облигаций составили $126,5 млн, снизившись на 11% по сравнению с 2020 годом и составив 29% от общего объема комиссионных. Выплаты комиссий за синдицированное кредитование продемонстрировали самый высокий рост - 71% по сравнению с предыдущим годом и достигли $71 млн, что составляет 16% от общего пула комиссионных.

Наилучшие результаты продемонстрировал финансовый сектор, заработавший $117 млн комиссионных, за которым следует сектор энергетики с $65 млн комиссионных. "ВТБ капитал" остался на первом месте в рейтинге российских инвестиционно-банковских услуг, получив $142,9 млн или 33% рынка. JP Morgan занял второе место с долей рынка 7,6%.

Слияния и поглощения

Объем объявленных сделок по слиянию и поглощению с любым участием российских компаний за год составил $33,8 млн, снизившись на 40% по сравнению с 2020 годом. Объем сделок по слияниям и поглощениям российских компаний составил $26,1 млрд по 856 сделкам, что на 53% меньше, чем годом ранее. Объем сделок по покупке иностранных компаний российскими достиг самого высокого уровня за последние шесть лет, составив $7,2 млрд. Объем сделок M&A с иностранными компаниями, покупающими российские компании, снизился на 35%, до $8,7 млрд за весь 2021 год.

Объем сделок слияний и поглощений с участием российского среднего бизнеса за весь 2021 год составил $8,6 млрд, что на 32% больше, чем в предыдущем году. Почти пятая часть общего объема сделок с участием российского среднего бизнеса пришлась на рынок добычи полезных ископаемых - $1,6 млрд. Наиболее успешной отраслью на рынке слияний и поглощений в России оказалась энергетика с выручкой в $6,7 млрд, за которой следует сектор материалов с $5,7 млрд.

Рынок акционерного капитала

В течение 2021 года на рынках акционерного капитала в России было привлечено в общей сложности $7,4 млрд, что на 6% меньше, чем в 2020 году. В ходе IPO было привлечено $3,7 млрд, что является самым высоким показателем с 2011 года и составляет 51% от общего объема поступлений от сделок с акциями. В результате последующих размещений было получено $2,8 млрд, что на 36% меньше, чем в предшествующем году. Этот показатель составил 39% от общего объема поступлений с рынка акционерного капитала.

Наилучшие результаты продемонстрировал сектор розничной торговли, где было привлечено $2,2 млрд. Этому способствовала крупнейшая на рынке акционерного капитала сделка 2021 года - IPO Fix Price Group, в результате которой было привлечено $1,7 млрд.

Рынки заемного капитала

За весь 2021 год российские рынки заемного капитала привлекли в общей сложности $34,9 млрд, что на 7% меньше, чем годом ранее. Всего в 2021 году было осуществлено 88 выпусков долговых обязательств, что на 35% меньше, чем за предыдущий год, и является самым низким годовым показателем с 2013 года.

Общий объем корпоративного долга инвестиционного класса составил $26,4 млрд, что на 1% меньше, чем в предыдущем году, и составляет 74% от общего объема поступлений с рынков заемного капитала в России. Финансовый сектор обеспечил наибольший объем поступлений в размере $15,9 млрд (+38%). Крупнейшей долговой эмиссией года стал выпуск облигаций российской корпорации жилищного строительства и градостроительства ДОМ.РФ на сумму $2,8 млрд.