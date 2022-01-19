"Известия": очереди на въезд в Китай ожидают более 2 тыс. российских фур

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 2 тыс. российских грузовиков ожидают очереди на въезд в Китай через пропускной пост "Маньчжурия - Забайкальск". Однако физически у границы находятся примерно 600 машин, остальные - в электронной очереди, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на грузоперевозчиков и представителей логистических компаний.

Минтранс РФ подтвердил изданию, что в списке на проезд порядка 2,5 тыс. автопоездов и 400 тягачей, при этом у границы находятся около 500 машин, которые намерены проехать без очереди. В ведомстве добавили, что министерство и Росгранстрой совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) предпринимают шаги для того, чтобы урегулировать ситуацию. В частности, ведется взаимодействие напрямую с китайской стороной, а также через каналы МИД РФ.

"Не все грузоперевозчики соблюдают установленный порядок и пересекают границу согласно очередности. Физически на подъезде к пункту пропуска "Забайкальск" и в пгт [поселок городского типа] Забайкальск в настоящее время наблюдается скопление транспорта в объеме около 500 грузовиков", - отметили в ведомстве.

Участники рынка сообщили "Известиям", что проезд затруднен из-за новых правил работы на границе, установленных китайской стороной в связи с пандемией коронавируса. В Минтрансе уточнили, что ограничения со стороны КНР касаются количества пропускаемых транспортных средств и схемы пропуска транспорта, которая, как отметили в ведомстве, негативно сказывается на пропускной способности пунктов на российско-китайском участке границы и приводит к образованию очередей на подъезде к ним.

В министерстве добавили, что международный автомобильный пункт пропуска "Забайкальск" способен пропускать до 280 транспортных средств в сутки в обе стороны, но из-за ограничений со стороны КНР фактическую перевозку грузов может выполнять лишь четверть этих автомобилей. Грузоперевозчики также сообщили, что фактическая пропускная способность таможни составляет около 70 машин в сутки.

"Это немного, еще в прошлом году пропускная способность этого пункта была 100 машин. В результате сейчас грузовики, которые приезжают к посту в назначенное по очереди время, границу не успевают пройти", - сообщил изданию глава ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин.