Подготовка к Российскому инвестиционному форуму продолжается, несмотря на сдвиг его срока

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Проработка повестки и деловой программы Российского инвестиционного форума продолжается, несмотря на перенос сроков его проведения. Как говорится в сообщении Фонда Росконгресс, размещенном на сайте форума, об этом заявил руководитель организационного комитета форума, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Несмотря на перенос сроков проведения Российского инвестиционного форума, мы не останавливаем подготовку к нему. Привлечение инвестиций в субъекты имеет ключевое значение для экономики нашей страны. Поэтому сейчас в дистанционном режиме с регионами продолжается проработка повестки и деловой программы. Как только улучшится эпидемиологическая ситуация, мы возобновим активную фазу подготовки и проведем Форум на самом высоком уровне", - отметил Чернышенко.

"Перенос Форума позволит руководителям субъектов Российской Федерации еще тщательнее подготовить свои инвестиционные проекты для презентации на площадке мероприятия с учетом национальных целей развития, а Фонду Росконгресс дополнительно проработать с Роспотребнадзором усиленные меры и стандарты безопасности проведения событий в условиях распространения нового штамма коронавирусной инфекции, чтобы провести Форум в 2022 году", - приводятся в сообщении слова ответственного секретаря оргкомитета, советника президента РФ Антона Кобякова.

18 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ решило перенести Российский инвестиционный форум с февраля на более поздний срок, до улучшения эпидемиологической обстановки.

Традиционно этот форум проходит в первом квартале года в Сочи. В 2020 и 2021 годах он не проводился из-за пандемии коронавируса.

В декабре сообщалось, что форум состоится 17-19 февраля 2022 года на федеральной территории Сириус. Ключевой темой было заявлено "Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы".