Учреждения ЕАО получили 40 единиц специализированной техники

ТАСС, 19 января. Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн в среду вручил ключи от 40 единиц автомобильной и специализированной техники учреждениям и ведомствам региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Сегодня в автономии состоялась торжественная церемония передачи автомобильного и специализированного транспорта. Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн вручил ключи и осмотрел современные отечественные машины, которые были приобретены для нужд дорожного и коммунального хозяйств, сферы ГО и ЧС, здравоохранения, биробиджанского лесхоза, пожарных частей во всех районах автономии. Автопарк ряда государственных учреждений сегодня пополнили 40 единиц техники: автосамосвалы и погрузчики, бортовые автомобили с кран-манипуляторной установкой, комбинированные дорожные машины и тракторы, экскаваторы-погрузчики, современные УАЗы", - говорится в сообщении.

В регион поступили пожарные автомобили, объем автоцистерны которых составляет шесть тонн и передвижные медицинские комплексы, которые будут переданы в районные больницы. Автомобили оборудованы всем необходимым для первичного приема пациентов. Особенно удобны они будут для проведения диспансеризации в отдаленных населенных пунктах автономии.

Гольдштейн отметил, что масштабное вручение транспорта состоялось в регионе в четвертый раз. "Это улучшит качество жизни населения, потому что техника, которая у нас была до этого, пришла в негодность уже лет десять назад. Огромное спасибо и мои слова благодарности тем водителям, которые до сих пор поддерживали ее в надлежащем состоянии. Все это стало возможным благодаря беспрецедентной поддержке федерального центра и лично [заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе] Юрия Петровича Трутнева и [главы Минвостокразвития РФ] Алексея Олеговича Чекункова", - отметил Гольдштейн.

В феврале прошлого года регион получил 32 единицы специализированной техники: экскаваторы, грейдеры, КамАЗы, УАЗы, грузовые автомобили марки "Соболь" и автобусы для перевозки маломобильных пассажиров.