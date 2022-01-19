Аэропорт Петропавловска-Камчатского за год обслужил 772,8 тыс. человек

ТАСС, 19 января. Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) за год обслужил 772,8 тыс. пассажиров, сообщается на сайте аэропорта.

"По итогам 2021 года международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) обслужил 772,8 тыс. пассажиров; годовой пассажиропоток превысил объем допандемийного 2019 года на 1,84%", - говорится в сообщении.

Из аэропорта Елизово осуществлялось авиасообщение по 21 направлению на регулярной основе. Лидером по объему пассажиров стал аэропорт Шереметьево. Совокупный рост пассажиропотока авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" в столицу составил 4,6% к 2019 году. Более 50,9% пассажиров аэропорта Елизово воспользовались рейсами в Москву. Самой часто летающей авиакомпанией стала "Аврора". Авиаперевозчик выполнил 1 862 рейса.

В прошлом году единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" запустила прямые перелеты в Анадырь и Магадан. Эти направления продемонстрировали рост к 2019 году в 20,2% и 31% соответственно. Снижение пассажиропотока на рейсах в Хабаровск составило 24,7%. Лидером по темпам роста пассажиропотока стал Новосибирск авиакомпании S7.

Увеличение количества пассажиров достигло итоговой годовой отметки в 31,5% по сравнению с 2019 годом. Несмотря на снижение пассажиропотока на 9,2% по отношению к 2019 году, самым загруженным направлением, за исключением московского авиаузла, и лидером по количеству самолетовылетов стал Владивосток.

По итогам года перелетами внутри полуострова воспользовались около 40 тыс. человек. Чаще всего летали по направлениям в Оссору, Тигиль и Соболево.