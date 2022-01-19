"Ростелеком" организовал Wi-Fi в более чем 2 тыс. общеобразовательных учреждениях России

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Ростелеком" организовал системы видеонаблюдения и Wi-Fi в более чем 2 тыс. образовательных учреждениях в 16 регионах РФ в рамках создания единой цифровой образовательной среды (ЦОС) и национальной программы "Цифровая экономика РФ". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Ростелеком" организовал беспроводной широкополосный доступ в интернет (Wi-Fi) и системы видеонаблюдения в 2,134 тыс. общеобразовательных учреждениях 16 регионов России. Соответствующую цифровую инфраструктуру в школах компания строит в рамках создания единой цифровой образовательной среды и национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Всего до конца 2022 года внутришкольная ИКТ-инфраструктура появится в 8 330 общеобразовательных учреждения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект реализовывается в Алтайском и Пермском краях, Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе. Скорость передачи данных составляет не менее 100 Мбит/с в городских школах и не менее 50 Мбит/с - в малых населенных пунктах. В будущем проект планируется реализовать на территории всей России.

"Оснащение школ современным оборудованием, позволяющим повысить безопасность учеников и использовать цифровые сервисы и контент в образовательной деятельности - важная задача для "Ростелекома". Это дает возможность организовать доступ к электронным библиотекам, образовательным сайтам и сервисам для расширения и углубления знаний по разным предметам. При необходимости дети смогут виртуально присутствовать на уроках, подключаться к различным образовательным программам", - приводятся в сообщении слова директора проектного офиса национальных программ "Ростелекома" Кирилла Шишкина.

В конце 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в регионах РФ с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по внедрению ЦОС. В Минпросвещения поясняли, что главная цель внедрения ЦОС - создать равные условия для получения качественного образования на всей территории России.