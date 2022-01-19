Рост ВВП стран ЕАЭС в 2022 году составит 3,1%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Рост ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2022 году по оценке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) составит 3,1%. Об этом на брифинге в среду заявила помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.

"Хотя экономики ЕАЭС достаточно активно восстанавливались в прошлом году и вышли на допандемийный уровень, в текущем году эксперты комиссии прогнозируют замедление этого роста. Ожидается, что прирост ВВП союза в 2022 году составит 3,1%. Это станет следствием завершения восстановительного роста, постепенного сокращения стимулирующих мер бюджетно-налоговой политики и ужесточения денежно-кредитной политики стран", - сообщила она.

Также на экономическом росте стран союза в среднесрочном периоде негативно скажется низкий уровень инвестиционной активности, указала Малкина. Кроме того, для всех стран - членов ЕАЭС остаются высокими "инфляционные риски в связи с ростом мировых цен на продовольственные товары и сырье, пролонгацией действия стимулирующих фискальных мер и ослаблением курсов национальных валют". По словам официального представителя ЕЭК, среднегодовая инфляция в странах ЕАЭС по итогам 2021 года оценивается в 6,1% (в 2020 году инфляция составила 3,9%).

Помимо этого, для всех стран - участниц союза сохраняются достаточно высокие риски новых волн распространения COVID-19 и возможных потрясениях на мировых финансовых рынках в связи ужесточением денежно-кредитной политики ведущими странами мира, добавила Малкина.

В конце декабря министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев отмечал, что по итогам 2021 года рост ВВП ЕАЭС составит 4,1%.