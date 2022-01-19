МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2021-2022 годах

ТАСС, 19 января. Темпы роста спроса на нефть в 2022 году, несмотря на распространение штамма коронавируса "омикрон", будут быстрее, чем ожидалось, говорится в январском отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Агентство повысило оценку роста спроса на нефть в 2021 и 2022 годах на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 5,5 млн б/с и 3,3 млн б/с соответственно.

"Число заражений коронавирусом в мире растет большими темпами, но меры, принятые правительствами по сдерживанию пандемии, выглядят менее суровыми, поэтому их влияние на экономическую активность и потребление нефти будет приглушенным", - считают эксперты МЭА. Так, в IV квартале 2021 года спрос на нефть вырос на 1,1 млн б/с, до 99 млн б/с, то есть на 345 тыс. б/с быстрее, чем прогнозировалось.

В МЭА напомнили, что "омикрон", несмотря на повышенную контагиозность по сравнению с предыдущими версиями, все же менее опасен для человека. Поэтому шествие "омикрона" не вызовет остановки производств и промышленных процессов, считают в агентстве.

Как отмечают в агентстве, в ноябре запасы нефти стран ОЭСР достигли минимального за семь лет уровня - 2,756 млрд баррелей, снизившись на 6,1 млн баррелей к октябрю. На этом уровне они были на 354 млн баррелей ниже, чем годом ранее. По предварительным данным, в декабре запасы снизились еще на 45 млн баррелей.

Дополнительный спрос на нефть на фоне цен на газ

Европа и Китай генерируют дополнительный спрос на нефть на фоне высоких цен на газ, стараясь замещать его нефтепродуктами в электроэнергетике. Эксперты МЭА отмечают, что такая тенденция продлится, вероятно, до конца первого квартала 2022 года. В частности, в октябре 2021 года потребление нефти в Европе было примерно на 100 тыс. б/с выше, чем в "обычные годы". В Китае также переход потребителей на дизельную генерацию привел к повышенному спросу на нефтяное топливо в октябре - ноябре. А такие страны как Бразилия и Индия смогли частично заместить газ углем и гидрогенерацией, поэтому там дополнительного увеличения потребления нефти не произошло в холодные месяцы, заключают в МЭА.

21 декабря 2021 года биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне потепления в регионе, возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось.

Мировая добыча нефти

Мировая добыча нефти в 2022 году может увеличиться на 6,2 млн б/с, если страны ОПЕК+ полностью выйдут из ограничений по добыче.

При этом большая часть этого роста придется на страны соглашения ОПЕК+, они могут прибавить в добыче на 4,4 млн б/ с в этом году. Впрочем, это будет означать и сокращение свободных добывающих мощностей в мире, которыми в основном обладают сегодня Саудовская Аравия и ОАЭ, отмечается в отчете.

В целом нефтяное предложение стран "не ОПЕК" в 2022 году увеличится на 1,8 млн б/с, лидерами восстановления добычи будут США, Канада и Бразилия, указывают эксперты МЭА.

Так, добыча нефти в США в 2022 году может увеличиться на 1 млн б/с, до 17,7 млн б/с, так как на фоне благоприятной конъюнктуры американские производители ускорили бурение. Кроме того, рекордных уровней добычи могут достичь Россия и Саудовская Аравия, добавляют в МЭА.