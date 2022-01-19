Предприятия "Магнита" выпустили на 17% больше продукции в 2021 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Предприятия ПАО "Магнит" выпустили в 2021 году около 360 тыс. тонн продукции, что на 17% больше показателей предыдущего года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Собственные предприятия ПАО "Магнит" <…> установили новый рекорд, выпустив в 2021 году почти 360 тыс. тонн продукции, которая реализуется в магазинах сети в 65 регионах страны под собственными торговыми марками. Это на 17% больше, чем в 2020 году", - говорится в сообщении.

В "Магните" объяснили, что рост производства был достигнут за счет запуска новых позиций в линейке собственных брендов, улучшения урожайности в тепличных комплексах, а также выхода новых предприятий на более высокую мощность. По итогам прошлого года предприятия "Магнита" произвели почти 102 тыс. тонн свежих овощей и фруктов (прирост в 11%), около 17,8 тыс. тонн кондитерских изделий (прирост в 7%), более 150 тыс. тонн бакалеи и замороженных продуктов (прирост в 30%), 46,6 тыс. тонн мучных изделий, что соответствует уровню 2020 года. Объемы фасовки сахара под собственной торговой маркой были увеличены в 5 раз, его компания произвела 26 тыс. тонн. Также в компании сообщили, что цеха фасовки сыров показали прирост в 17% и произвели 36 тыс. тонн продукции за счет выхода на полную мощность запущенных ранее цехов в Пензе и Дмитрове.

Агропромышленные производства "Магнита" в Краснодарском крае увеличили объем выпуска томатов на 16%, а также запустили 7 новых сортов. Самые высокие результаты были достигнуты в выпуске томатов черри (прирост в 35%). В итоге доля продаж томатов собственного производства в сети магазинов достигла 21,3%. Что касается грибного комплекса, то компания собрала рекордный урожай шампиньонов - 7 тыс. тонн (прирост в 2%), а доля их продаж в магазинах "Магнит" составила 66,7%. Запущенный в 2020 году цех фасовки цитрусовых в Новороссийске поставил в сеть почти 12 тыс. т фасованной продукции, сообщили в пресс-службе "Магнита".

Предприятия компании, выпускающие кондитерскую и хлебобулочную продукцию, произвели в 2021 году около 65 тыс. тонн продуктов. Доля продаж макарон собственных марок в сети достигла 22,9%. "Кондитер Кубани" увеличил производство почти на 7% и запустил 8 новых позиций, а "Кубанский комбинат хлебопродуктов" начал выпускать имбирное и сахарное печенье, отметили в "Магните". Поскольку ранее начинки для мучных кондитерских изделий закупались у сторонних производителей, то для снижения себестоимости товаров компания открыла цех по их производству.

Всего предприятия "Магнита" в разных регионах страны выпускают овощи, грибы, конфеты, печенье, макароны, замороженную продукцию (пельмени, чебуреки, блины, вареники), орехи, семечки, воду, уксус, сиропы, супы, чай, снеки, сухие завтраки, специи и другую. "Наши предприятия являются одними из ключевых поставщиков товаров в СТМ. Мы видим хороший потенциал к дальнейшему росту частных марок в различных категориях и к 2025 году хотим достичь показателя продаж в 25%. СТМ становится главным "дифференциатором" ассортимента в нашей сети, ежегодно мы вводим пул новинок для покупателей и актуализируем технологии производства, чтобы отвечать самым разным запросам", - отметила директор по коммерческим закупкам и поддержке категорийного менеджмента "Магнита" Екатерина Лобанова, слова которой приводятся в сообщении.

О компании

"Магнит" является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2021 года сеть "Магнит" насчитывала более 25 тыс. магазинов, расположенных в 3 840 населенных пунктах Российской Федерации. "Магнит" - единственная в России розничная сеть, имеющая собственные мощности по выпуску продуктов питания.