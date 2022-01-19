КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. США передали Украине около 1 млн доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом сообщило американское посольство на Украине в среду.

"Правительство США передало Украине еще около миллиона доз вакцин Pfizer против COVID-19. Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно при распространении варианта "омикрон", - говорится в сообщении.

Вакцинацию Украина начала одной из последних в Европе - 24 февраля 2021 года. В стране используют препараты британско-шведской компании AstraZeneca, американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, а также вакцину американской фирмы Moderna и препарат от компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson. От применения и производства российского препарата "Спутник V" Киев отказался.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на утро среды в стране вакцинированы более 15 млн граждан, из них более 14,3 млн - двумя дозами.

Инициатива COVAX была запущена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации в апреле 2020 года в целях обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 развивающихся стран и стран с низким уровнем дохода. К июлю 2020 года к ней присоединилось свыше 160 государств, объединивших свои ресурсы для максимально быстрой закупки и распределения вакцин по странам третьего мира.