В МЭА назвали условия, при которых Россия в 2022 году сможет побить рекорд по добыче нефти

ТАСС, 19 января. Россия, крупнейший участник Венского соглашения, в наступившем 2022 году сможет установить новый исторический рекорд по добыче нефти, но для этого ей придется напрячь силы, пишет в своем январском отчете МЭА.

В 2021 году Россия увеличила добычу нефти и газового конденсата на 260 тыс. б/с, больше, чем кто либо из стран ОПЕК+. Такими темпами удалось достичь уровня в 10,9 млн б/с по итогам года. "Это приблизило Россию к новому историческому максимуму в 2022 году, но его достижение потребует дополнительных инвестиций, смягчения налоговых условий и ускорения темпов бурения", - считают эксперты МЭА.

В минувшем году почти все российские производители смогли нарастить добычу нефти, кроме "Роснефти" и "Газпром нефти", указывают в МЭА. У первой добыча снизилась на 77 тыс. б/с в основном за счет продажи выработанных активов, у второй добыча по году снизилась на 5 тыс. б/с из-за влияния налоговых новаций на показатели Новопортовского проекта. Наибольший прирост добычи показали "Лукойл" и "Сургутнефтегаз", отмечается в отчете МЭА.

"Рыночный консенсус сходится на том, что России будет сложно достичь новой планки в 11 млн б/с", - пишут в МЭА. Агентство понизило прогноз по добыче для России на 130 тыс. б/с в 2022 году, до 10,2 млн б/с.

МЭА также отмечает, что Россия в декабре не смогла нарастить добычу нефти в соответствии с квотой, поэтому в конце 2021 года Саудовская Аравия впервые с апреля 2020 года обогнала РФ по добыче нефти.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК говорил, что Россия сохранит добычу нефти на уровне 550-560 млн тонн до конца 2030 года.