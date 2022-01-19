Власти Свердловской области заявили, что строительство нового аэропорта не планируется

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Строительство второго аэропорта в районе Екатеринбурга не предусмотрено в схеме территориального планирования Свердловской области, сказал в среду в Уральском региональном центре ТАСС министр строительства и развития инфраструктуры области Михаил Волков.

Как ранее сообщалось в пояснительной записке внесенных изменений в генплан развития Екатеринбурга до 2025 года, в городе планируют построить второй аэропорт при стабильном увеличении пассажиропотока и грузопотока.

"Есть схема территориального планирования Свердловской области, которая предусматривает наличие одного аэропорта для гражданских нужд на территории Свердловской области. Строительства второго аэропорта в схеме территориального планирования нет", - сказал министр.

Как уточнил ТАСС Волков, действующего аэропорта Кольцово на сегодняшний день достаточно, объект готов принимать ежегодный пассажиропоток в 10 млн человек. По итогам 2021 года этот показатель должен составить 6 млн человек. Кроме того, отметил министр, в аэропорту предусмотрено строительство новых и реконструкция существующих терминалов, что обеспечит прием дополнительных пассажиров.

"У нас даже излишнее количество аэропортов на территории. И Челябинск развивается, и Тюмень - эти мощные аэропорты на расстоянии вытянутой руки. Тут же Уфа, Пермь, достаточно большая плотность аэропортов", - отметил Волков.

В Екатеринбурге действуют аэропорт Кольцово и аэропорт местных воздушных линий Уктус, который не обслуживает регулярные рейсы. Международный аэропорт Кольцово (управляется УК "Аэропорты регионов") - один из крупных в России по объемам пассажирских перевозок. С 1998 года является членом Международного совета аэропортов.