МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Торговая сеть "Пятерочка" перезапустила программу обратного франчайзинга и планирует в ее рамках открыть около 100 магазинов до конца года. Об этом говорится в сообщении Х5 Group, которой принадлежит сеть "Пятерочка".

"Торговая сеть "Пятерочка" запустила обновленную программу обратного франчайзинга. До конца 2022 года планируется дополнительное открытие порядка 100 магазинов в различных регионах", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, сеть усовершенствовала основные условия сотрудничества, увеличив до 5 п. п. сумму агентского вознаграждения по целевым проектам и дополнив ее составной частью, которая выплачивается при выполнении критериев прозрачности и качества ведения бизнеса. Кроме того, предоставляются гибкие условия по выплате паушального (единоразовый платеж, который покупатель франшизы платит ее владельцу, чтобы работать под чужим товарным знаком - прим. ТАСС) и обеспечительного платежей. Также партнеры могут рассчитывать на различные формы финансовой поддержки от "Пятерочки", например, поставка оборудования в рассрочку, соинвестирование под залог недвижимости и другие виды возвратных субсидий. Компания также упростила требования по техзаданиям на ремонтно-строительные работы объектов.

В Х5 отметили, что обратный франчайзинг так же, как и прямой, предполагает покупку права вести бизнес под брендом "Пятерочки" (использовать ее торговую марку, деловое имя, бизнес-модель и прочее), при этом все управленческие функции ложатся на плечи франчайзера - непосредственно торговой сети, которая предоставляет товар на реализацию. Франчайзи реализует товар, за что получает агентское вознаграждение по итогам каждого месяца.

"Мы обновили условия нашего сотрудничества по франчайзингу и видим хорошие перспективы в этом направлении с точки зрения наращивания наших операционных показателей. Мы ищем не только и не столько инвесторов, сколько качественных операционистов, которые заинтересованы в надежном и проверенном бизнесе продуктового ретейла и готовы работать в полном соответствии с принципами и стандартами крупнейшей в России сети магазинов у дома. Уверен, наша программа в том числе даст импульс развитию малого и среднего предпринимательства в регионах", - приводятся в сообщении слова директора по развитию торговой сети "Пятерочка" Анатолия Макарова.

Первый магазин франчайзинга "Пятерочка" был открыт в 2010 году. На сегодняшний день по франчайзингу работает 187 магазинов в 28 регионах страны.

О компании

X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания. На 30 сентября 2021 года сеть включает в себя 17 600 магазинов "Пятерочка", 980 супермаркетов "Перекресток" и 29 жестких дискаунтеров "Чижик". Под управлением компании находится 43 распределительных центра и 4 178 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.