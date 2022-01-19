Девелопер "Самолет" планирует выйти на рынок со своими цифровыми сервисами в 2022 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "Самолет" планирует выйти на рынок и начать продавать собственные технологичные разработки цифровых сервисов в 2022 году, рассказал ТАСС директор по цифровым продуктам группы "Самолет" Павел Гуштюк.

"Мы сейчас проводим исследования среди других участников рынка, и они заинтересованы этими системами. Причем это касается как девелоперских компаний, так и компаний, занимающихся промышленным строительством или в принципе любым производством. Наши системы можно адаптировать под многие задачи и таким образом выстроить контроль производства, например, на заводе. Поэтому, возможно, мы выйдем с этими продуктами на рынок уже в 2022 году", - отметил Гуштюк.

По его словам, в рамках цифровизации девелоперского блока в компании создали несколько систем, ключевой из которых является S.Center, система планирования и контроля девелоперского цикла, единый источник полной и актуальной информации, центр распределения задач и контроля хода реализации всех проектов. Программа разрабатывается и улучшается специалистами группы "Самолет" уже полтора года, а использовать ее начали с 2021 года.

"S.Center позволяет спланировать весь проект и вести его в соответствии с этим планом: информировать об изменениях в ходе проекта всех заинтересованных лиц, оперативно ставить задачи сотрудникам и вносить корректировки в планы строительства, а также контролировать сроки. Мы рассчитываем, что в результате автоматизации процессов сроки строительства жилых объектов сократятся с 24 до 18 месяцев", - добавляет Гуштюк.

Кроме S.Center, в компании создали S.Project для планирования проектирования зданий и S.Construction для решения вопросов, связанных со строительством. По словам собеседника агентства, аналогов этим системам нет нигде, в том числе за рубежом.

"Импортозамещение программного обеспечения стало для нас логичным шагом для решения поставленных бизнес-задач. Не все существующее на рынке ПО подходило нашей компании из-за ограниченного функционала. Более того, гармонично интегрировать "чужое" ПО в уникальную систему - трудновыполнимо. Поэтому мы приняли решение разрабатывать собственные цифровые продукты", - пояснил директор по цифровым продуктам группы "Самолет".

Платформа для подрядчиков и партнеров

В работу в цифровом формате "Самолет" вовлекает и своих партнеров и подрядчиков. Для коммерческого блока, т.е. агентств недвижимости и риелторов - это проект "Самолет Агент", с помощью которого партнеры могут зафиксировать за собой привлеченного клиента в автоматическом режиме, провести презентацию проектов и предложить покупателю квартиры и апартаменты от группы "Самолет". Сейчас с "Самолет Агент" работают 370 партнеров. Проект Pro.Samolet создан для девелоперского блока, т.е. сотрудников компании, подрядчиков и поставщиков. Эта цифровая платформа позволяет компании хранить всю документацию по проектам в одном месте и закрывать все вопросы: от договорных отношений, аккредитации подрядчиков до планирования работы подрядчиков, поставки необходимых им ресурсов и фиксации выполненных им работ, а также дашборды с аналитикой и ЭЦП.

"В наших дальнейших планах - организация внутренних процессов подрядчиков и поставщиков. Тем самым мы обезопасим себя от случаев, когда подрядчики не выполняют свои обязательства, а нам приходится нести риски. У нас есть большие планы по развитию этой системы и в конечном счете я думаю, что она позволит создать определенную биржу труда", - говорит Гуштюк.

Инвестиции в цифровизацию

Цифровизация группы "Самолет" стартовала в 2019 году. За это время девелоперская компания внедрила более 60 проектов в рамках трех глобальных платформ. "Сегодня мы можем говорить о завершении первого стратегического этапа полноценной цифровой трансформации бизнеса. Переход займет еще не один год, так как вместе с созданием новых продуктов мы постоянно занимаемся развитием и улучшением уже существующих", - говорит Гуштюк.

На 2021-2025 годы планируемые инвестиции в цифровизацию у группы "Самолет" составляют около 8 млрд рублей. Эти средства компания планирует направить на цифровые проекты по оптимизации ресурсов, росту прибыли для компании, а также по увеличению скорости получения продукта и повышению комфорта использования сервисов для клиентов.

При этом с 2019 года на сегодняшний момент компания уже инвестировала 3 млрд рублей. По подсчетам "Самолета", в ближайшие два года экономический эффект от уже внедренных решений составит более 35 млрд рублей.

"Стоит отметить, что внутреннюю стратегию цифровизации группа "Самолет" реализует на собственные средства. Наш штат специалистов в области IT насчитывает 250 человек, а по ряду задач мы привлекаем внешних подрядчиков", - отметил Гуштюк. По его словам, с самого начала компания внедряла IT-инструменты одновременно в каждом из четырех блоков: коммерческом, финансовом, девелопменте и в управляющей компании.

Директор по цифровым продуктам группы "Самолет" добавляет, что на сегодня уже выполнен большой объем работы по управлению многими направлениями: проектной деятельностью, продажам, эксплуатацией, коммуникациями с подрядчиками и тендерами, сервисами для клиентов и жителей и многим другим. В рамках внедрения автоматизации за 2021 год было оптимизировано более 50 производственных процессов. Один из примеров - сокращение времени расчета с подрядчиками по актам выполненных работ (КС-2) с 30 до 4 дней.

"Работа с КС - головная боль всего стройкомплекса, объемы документации по этому направлению - огромные. Для решения проблемы в компании объединили усилия специалистов разных подразделений. В результате был создан цифровой модуль, соединивший в себе микроприложения, отвечающие за разные функции, и позволяющие подрядчику и заказчику работать сообща на одной платформе", - поясняет Гуштюк. Сегодня средний показатель времени расчета в "Самолете" составляет 7-8 дней, а задача 2022 года - сократить процесс до 2-3 дней.

"Умный дом"

Развитие технологий "умного района", "умного дома" и "умной квартиры" - еще одно приоритетное направление цифровизации в компании. "Умный район" позволяет контролировать безопасность на территории всего жилого комплекса, включает "умное" освещение, электростанции, где можно подзаряжаться, системы безопасности на территории ЖК и так далее. "Умный дом" - это, в том числе, про видеодомофоны, автоматический пропуск на паркинг, удаленный доступ в квартиру, а "умная квартира" оснащена, например, защитой от протечек - перекрыть воду в квартире можно одним касанием в мобильном приложении", - объясняет Гуштюк.

В проектах девелопера "умный дом" работает на базе Ujin, голосовое управление в квартире осуществляется с помощью "умной" колонки со встроенным голосовым помощником "Алиса". Все функции "умного дома" доступны жителям на онлайн платформе через мобильное приложение. Кроме того, работает единая диспетчерская для дистанционного контроля и управления всеми инженерными узлами дома.

"То есть мы имеем возможность заранее понимать, что происходит со всеми инженерными системами в доме и не допускать серьезных аварий. Также дистанционное управление позволяет, например, перекрывать любое оборудование удаленно при обнаружении какой-то проблемы", - отмечает собеседник агентства.

Согласно исследованию аналитиков группы "Самолет", 69% покупателей недвижимости мечтают об "умном доме", из них 26% хотели бы использовать все системы "умного дома".

По итогам 2021 года "Самолет" сдал 173 тыс. кв. м жилья с "умными" сервисами, а в 2022-2023 годах планируется еще около 1,3 млн кв. м. "Умные системы" будут включены в комплектацию квартиры наряду с меблировкой. В течение пяти лет компания планирует инвестировать в развитие цифровой среды более 1 млрд рублей.