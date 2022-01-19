Курсы доллара и евро в ходе торгов на Мосбирже снижаются более чем на 1 рубль

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже снижается до 76,05 рубля (-0,86 рубля), курс евро - до 86,25 рубля (-0,855 рубля) соответственно, свидетельствуют данные биржевой площадки на 15:30 мск.

По данным на 15:05 мск, курсы доллара и евро снижались более чем на 1 рубля, до 75,87 рубля (-1,04 рубля) и 86,04 рубля (-1,065 рубля) соответственно.

Российская валюта укрепляется на фоне дорожающей нефти. Так, стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,07%, до $88,45 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,18% и торгуется на уровне $85,83 за баррель.