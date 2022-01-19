Стоимость зимнего дизеля на бирже снизилась на 1,72%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Зимний дизель в среду на торгах на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже снизился в цене на 1,72%, до 62,885 тыс. рублей за тонну, следует из данных торговой площадки.

Также продолжила снижаться и цена на СУГ - на 1,5%, до 27,732 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут подешевел в среду на 0,64%, до 26,5 тыс. рублей за тонну.

Другие виды топлива на бирже, напротив, дорожали. Так, цена бензина Аи-92 подросла на 0,36%, до 51,7 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,19%, до 54,5 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего и межсезонного дизельного топлива поднялась на 0,1%, до 54,15 тыс. рублей за тонну и на 0,6%, до 56,2 тыс. рублей за тонну соответственно.

Торги топливом для реактивных двигателей (авиакеросином) в среду не состоялись.