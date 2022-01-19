Свыше 100 производителей присоединились к эксперименту по маркировке пива

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. К эксперименту по маркировке пива в России присоседились почти 200 компаний, в том числе более 100 производителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора маркировке Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков в РФ начался 1 апреля 2021 года и завершится 31 августа 2022 года. В рамках пилотного проекта опробовано нанесение кодов на все форм-факторы на линиях с различными скоростями, протестирована полная цепочка прослеживаемости от производителя до кассы магазина. Также в ходе эксперимента оператор разработал концепцию интеграции "Честного знака" и ЕГАИС по принципу "единого окна".

"В настоящее время к эксперименту по маркировке пива присоединилось 192 компании, среди них 103 - производители. Также в эксперименте участвуют 17 импортеров, которые покрывают 85% рынка импортного пива. Остальные участники - это предприятия торговли и HoReCa", - отметила руководитель товарной группы "Пиво" оператора национальной системы цифровой маркировки "Честный знак" Яна Низамиди, слова которой приводятся в сообщении.

Как сообщили в ЦРПТ, в ходе экспериментов производители могут определиться со способами нанесения кодов на продукцию, перечнем необходимого оборудования и программного обеспечения, подобрать интегратора. Для этого Центр развития перспективных технологий, выступающий оператором национальной системы цифровой маркировки "Честный знак", разработал калькулятор технических решений для маркировки пива и слабоалкогольных напитков.

В ЦРПТ отметили, что маркировка призвана сократить "серый" рынок пивной и слабоалкогольной продукции. По данным НИУ ВШЭ, в первом полугодии 2021 года объем нелегальной пивной продукции увеличился до 14%, а прямые потери государства он неуплаты пошлин и налогов составляют 15 млрд рублей в год.