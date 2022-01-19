Во Вьетнаме начал действовать крупнейший в Азии рисоперерабатывающий завод

ХАНОЙ, 19 января. /ТАСС/. Крупнейший в Азии завод по переработке риса начал действовать в южной вьетнамской провинции Анзянг. Церемония запуска предприятия в эксплуатацию прошла 18 января в присутствии президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука, сообщила в среду газета "Туой че".

Это предприятие мощностью 1 тыс. тонн готового риса в сутки стало наиболее крупным рисоперерабатывающим заводом не только в самом Вьетнаме, но и в масштабах всего Азиатского региона, отмечает издание.

Агропромышленный комплекс (АПК) является одной из основ экономики Вьетнама, заявил, выступая на церемонии, Нгуен Суан Фук. "В 2021 году, несмотря на негативное влияние пандемии, сельскохозяйственное производство продолжило развиваться и выросло на 5,5%. Экспорт сельхозпродукции, включая рис, достиг почти $49 млрд", - указал глава вьетнамского государства. Он подчеркнул важность развития перерабатывающей сферы в АПК, что будет способствовать "созданию высокой добавленной стоимости производимой Вьетнамом сельхозпродукции и улучшению жизни людей".

Вьетнам занимает второе место в мире по экспорту риса после Индии. Крупнейшим потребителем вьетнамского риса выступают Филиппины, на которые в 2021 году пришлось порядка 36% от общего объема в размере 6,4 млн тонн вьетнамских экспортных поставок этого злака.

Продукция агропромышленного комплекса составляет основу вьетнамского экспорта. В его ассортименте превалируют рис, кофе, чай, специи, морепродукты. Вьетнам уже давно удерживает мировое лидерство по экспорту черного перца, остается крупнейшим в мире экспортером орехов кешью и продукции из них, а также является вторым после Бразилии крупнейшим поставщиком кофе на международный рынок.