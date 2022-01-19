{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ФАС усилит контроль за поставщиками бензина, дизеля и сжиженных газов в регионах

Ведомство направило поручения о возобновлении работы соответствующих оперативных штабов в территориальные органы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ усилит контроль за поставщиками бензина, дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов (СУГ) в регионах. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Первоочередной задачей является усиление контроля в регионах за деятельностью участников рынка нефтепродуктов и принятия мер реагирования в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

Как отметили в ФАС, анализ ситуации на рынке нефтепродуктов будет, прежде всего, осуществляться на бензины марок Аи-92 и Аи-95, дизельное топливо и сжиженные газы.

ФАС направила поручения о возобновлении работы соответствующих оперативных штабов в территориальные органы, добавили в службе. Заседания штабов будут проводиться еженедельно.

Теги
Россия
Нижегородский завод "Красное Сормово" планирует сдать 11 сухогрузных теплоходов
В компании отметили, что ранее в России подобные суда не строились
Читать полностью