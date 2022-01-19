ФАС усилит контроль за поставщиками бензина, дизеля и сжиженных газов в регионах

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ усилит контроль за поставщиками бензина, дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов (СУГ) в регионах. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Первоочередной задачей является усиление контроля в регионах за деятельностью участников рынка нефтепродуктов и принятия мер реагирования в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

Как отметили в ФАС, анализ ситуации на рынке нефтепродуктов будет, прежде всего, осуществляться на бензины марок Аи-92 и Аи-95, дизельное топливо и сжиженные газы.

ФАС направила поручения о возобновлении работы соответствующих оперативных штабов в территориальные органы, добавили в службе. Заседания штабов будут проводиться еженедельно.