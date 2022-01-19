Абрамченко: новая система утилизации отходов заставит импортеров платить экосбор

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Новая система расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП) по утилизации отходов позволит убрать слепую зону, когда импортеры не платят экологические сборы. Об этом сообщает в среду пресс-служба заместителя председателя правительства России Виктории Абрамченко.

"Мы считаем, что импортер при ввозе товаров в страну должен дать гарантии последующей самостоятельной утилизации своего товара или заплатить экосбор. Такой механизм позволит убрать существующую слепую зону, когда импортеры товаров отчитываются спустя два года после ввоза товаров в страну, во многих случаях юридические лица уже не существуют. При этом ввезенный ими товар и упаковка отправляются на полигоны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что не видят предпосылок для повышения цен после введения новой системы РОП, так как ответственность бизнеса существует уже не один год. В настоящее время речь идет об установлении прозрачной системы и введении контроля за реализацией бизнесом своих обязательств.

"В разных странах мира действует механизм ответственности импортеров за ввезенный товар и упаковку, во многих случаях системы ограничиваются исключительно экосбором без возможности самостоятельной утилизации. РОП не несет фискальной цели, она направлена на обеспечение реальной утилизации товаров и упаковки, а также снижение экологической нагрузки", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что обсуждение законопроекта о расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки пройдет в январе 2022 года на площадке правительства РФ. Предполагается, что новые правила РОП вступят в силу в 2022 году. В системе также будет несколько реестров: производителей товаров, импортеров товаров, самих товаров, упаковки товаров, а также реестр лиц, осуществляющих обращение с отходами. С 2024 года предполагается установить запрет на реализацию в России товаров, сведения о которых не внесены в государственную систему учета отходов от использования товаров.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.