Пассажиропоток аэропорта Калуга вырос на 88% в 2021 году

КАЛУГА, 19 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Калуга в 2021 году обслужил более 245 тыс. пассажиров, что на 88% больше показателя 2020 года. При этом свыше 184 тыс. - пассажиры внутрироссийских рейсов, сообщила в среду пресс-служба правительства Калужской области.

"В 2021 году Международный аэропорт Калуга обслужил более 245 тыс. пассажиров, включая транзитных, что на 88% больше, чем в 2020 году. <...> Пассажиропоток на внутрироссийских рейсах в 2021 году составил более 184 тыс. человек, что на 45% больше, чем в 2020 году", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Всего было обслужено более 4,1 тыс. рейсов. Интенсивный рост перевозок, по данным пресс-службы, связан с серьезным развитием международных направлений перелетов. Так, выполнялись прямые рейсы в Турцию, Египет, Таджикистан, Киргизию, Армению, Беларусь.

Международный аэропорт Калуга имени К. Э. Циолковского введен в эксплуатацию в 2015 году после 13-летнего перерыва. Пропускная способность авиаузла составляет 350 пассажиров в час.

Сегодня маршрутная сеть аэропорта насчитывает 18 направлений, в том числе шесть международных. В 2022 году планируется открыть порядка 10 новых направлений.