Бензин в России за неделю в среднем подорожал на 3 копейки

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 10 по 14 января 2022 года выросли на 3 коп. и составили 50,45 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 и Аи-95 выросли на 3 коп. - до 47,43 руб. и 51,32 руб. за литр соответственно. Стоимость бензина Аи-98 возросла на 6 коп. - до 59,48 руб. за литр.

Дизельное топливо подорожало на 9 коп. - до 54,46 руб. за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин отмечен в 30 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Республике Саха (Якутия) - на 0,9%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 6 субъектах РФ. Более всего он подешевел в Ненецком автономном округе - на 0,7%.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились, в Санкт-Петербурге - выросли на 0,1%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 46,4 до 48,99 руб., марки Аи-95 - от 51,3 до 56,89 руб., марки Аи-98 - от 58,89 до 63,09 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 45,9 до 48,88 руб., марки Аи-95 - от 49,95 до 53,69 руб., марки Аи-98 - от 59,2 до 61,9 руб. за литр.

Объем производства бензина в РФ с 10 по 16 января увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущей неделей - до 795,1 тыс. тонн. Производство дизельного топлива уменьшилось на 1,6% и составило 1 млн 598,4 тыс. тонн.

Стоимость с начала года по 14 января

Стоимость бензина в России с начала 2022 года по 14 января увеличилась на 0,49%, не превысив инфляцию за тот же период, которая составила 0,66%.

Рост цены дизельного топлива за рассматриваемый период, напротив, превысил уровень инфляции в стране и составил 0,86%.

С 11 по 14 января, по данным Росстата, стоимость бензина выросла на 0,06% при инфляции в 0,1%, а цена дизельного топлива увеличилась на 0,17%.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что правительство оценивает ситуацию на внутреннем рынке топлива в начале 2022 года как стабильную. По его словам, кабмин и Минэнерго постоянно занимаются мониторингом объема запасов и производства дизельного топлива в зимний период и автомобильного бензина летом.