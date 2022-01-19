В ЦБ сообщили, что годовая инфляция в декабре 2021 года составила 8,4%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в декабре 2021 года составила 8,4%, оставшись на уровне ноября, следует из материалов Банка России.

"В декабре 2021 года годовая инфляция осталась на уровне ноября (8,4%). Ускорение инфляции в 2021 году на 3,5 п. п. произошло за счет удорожания широкого круга товаров и услуг. В декабре месячные темпы роста цен на многие позиции потребительской корзины (с поправкой на сезонность) замедлились после ускорения в октябре - ноябре. Тем не менее в среднем в IV квартале темп прироста цен был максимальным с начала 2015 года", - сообщает ЦБ.

Регулятор отмечает, что с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. "Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели", - указывает ЦБ.

В целом основная часть отклонения годовой инфляции от 4% приходится на восемь крупных товарных групп: плодоовощную продукцию, яйца, молочную, мясную, рыбную продукцию, продукты переработки зерна (хлеб, макароны, крупы), мебель и стройматериалы, легковые автомобили.

"В ноябре - декабре несколько уменьшился вклад волатильных цен плодоовощной продукции, а также мебели и стройматериалов, однако это было компенсировано повышением вклада удорожания других товаров", - следует из материалов ЦБ.

Отмечается, что денежно-кредитная политика Банка России направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой ДКП годовая инфляция снизится до 4-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Обменный курс

По данным ЦБ, в декабре обменный курс рубля несколько снизился к доллару США, евро и китайскому юаню. В целом за 2021 год курс рубля по отношению к доллару США и китайскому юаню изменился слабо: укрепление на 0,7% и ослабление на 2,2% соответственно. По отношению к евро за год изменение более значительное, рубль укрепился на 8,1%. "Прошедший год характеризовался значительным снижением его волатильности по сравнению с 2020 годом. Курсовая волатильность является важным фактором ценовой динамики: в силу асимметрии эффекта переноса в краткосрочном периоде она может ускорять инфляцию", - указывает ЦБ.