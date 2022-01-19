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Кабинет Румынии одобрил проект соглашения о безвозмездной финансовой помощи Молдавии

В МИД страны уточнили, что документ немедленно передали властям Молдавии ввиду начала переговоров

БУХАРЕСТ, 19 января. /ТАСС/. Правительство Румынии одобрило на заседании в среду проект межправительственного румыно-молдавского соглашения о программе технической и финансовой поддержки на основе безвозмездной финансовой помощи, которую Румыния предоставляет Молдавии. Об этом сообщил МИД Румынии, уточнив, что проект соглашения был немедленно передан властям Молдавии ввиду начала переговоров.

"Обновление правовых рамок по предоставлению безвозмездной помощи подтверждает готовность Румынии поддержать модернизацию и укрепление устойчивости Республики Молдова, - подчеркивается в сообщении. - <...> Соглашение позволит интенсифицировать действия в поддержку присоединения Республики Молдова к ЕС посредством Румынии, продвинуть в Республике Молдова процесс реформ в европейском духе, а также стимулировать экономическое и социальное развитие Республики Молдова на прямое благо ее граждан".

Срок действия предыдущего аналогичного соглашения стоимостью €100 млн истек весной 2021 года. Ранее пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что новый документ будет подписан в ходе совместного заседания правительств двух стран, которое намечено провести 11 февраля в Кишиневе. В последний раз правительства Румынии и Молдавии провели совместное заседание в ноябре 2018 года в Бухаресте.

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РумынияМолдавия
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