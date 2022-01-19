"Яндекс" передаст РФРИТ 1,5 млрд рублей на продвижение российских IT-компаний

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Яндекс" передаст 1,5 млрд рублей Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ), средства будут направлены на продвижение российских программных продуктов. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"Решение о передаче средств на мероприятия, направленные на развитие IT-отрасли, было достигнуто в рамках мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службой, ООО "Яндекс" и заявителями", - отмечается в сообщении.

Замглавы Минцифры России Максим Паршин добавил, что министерство приветствует конструктивные позиции в переговорном процессе ФАС, "Яндекса" и заявителей и, как итог, заключение мирового соглашения. По словам Паршина, сейчас фонду необходимо быстро запустить новую услугу для IT-стартапов, и, таким образом, обеспечить бесшовность получения мер поддержки компаниями: от акселерации, грантов на развитие проектов до вывода продуктов на рынок и их продвижения.

"Российская интернет-отрасль сделала важный шаг на пути к зрелости и умению самостоятельно решать свои вопросы - через саморегулирование. Новая программа РФРИТ будет предоставлять гранты малым IT-компаниям для продвижения своих товаров и услуг в интернете. Это станет дополнительным импульсом развития цифровой экономики", - уточнил директор бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов "Яндекс" Андрей Стыскин, чьи слова приводятся в сообщении министерства.

Рассмотрение дела о поисковой выдаче "Яндекса"

В августе 2020 года некоторые российские онлайн-сервисы, включая ЦИАН и "Авито", направили в ФАС жалобу, в которой обвинили "Яндекс" в злоупотреблении доминирующим положением. Их основная претензия заключалась в том, что "колдунщики", или обогащенные ответы, чаще всего оказываются выше в результатах поиска и позволяют пользователям удовлетворять свой запрос без перехода на другую страницу. Компании также утверждали, что попасть в такие блоки могут только сервисы "Яндекса", что приводит к потере трафика другими сайтами. В "Яндексе" в ответ заявляли, что такие блоки не имеют никаких преимуществ перед другими результатами поиска.

В конце февраля 2021 года стало известно, что ФАС обязала "Яндекс" в течение месяца прекратить предоставлять собственным сервисам, в том числе "Яндекс.Маркету" и "Кинопоиску", преимущества в поисковой выдаче, а также обеспечить равный доступ всех игроков рынка к инструментам продвижения и опубликовать его условия. Служба 13 апреля возбудила против "Яндекса" дело за неисполнение требований, компании может грозить оборотный штраф.

28 мая "Яндекс" заявил, что будет предоставлять всем компаниям доступ к настройке сложных обогащенных ответов, а также опубликовал правила и условия его получения, согласно которым партнеры должны, в частности, предоставлять "Яндексу" свои данные, а также поддерживать на своих ресурсах авторизацию и оплату через инструменты компании. Участники спора с IT-гигантом неоднозначно отреагировали на опубликованные правила. Так, в "Авито" заявили, что ряд требований будет вряд ли выполним представителями отрасли, а в онлайн-кинотеатре IVI обратили внимание на то, что партнерам придется предоставлять "Яндексу" большой объем информации, в том числе составляющей коммерческую тайну.

9 июня стало известно, что "Яндекс" подал в Арбитражный суд города Москвы иск к ФАС о признании решений и действий незаконными по делу об обогащенных ответах в результатах поиска. IT-компания заявила, что изначально ходатайствовала о продлении срока исполнения требований ведомства и подала исковое заявление, чтобы обжаловать отказ в продлении этого срока.