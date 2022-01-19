Источник: Валентин Иванов из департамента кабмина может стать замминистра транспорта

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Замдиректора департамента строительства правительства России Валентин Иванов может стать замминистра транспорта, сообщил ТАСС источник, близкий к Минтрансу.

"Замдиректора департамента строительства правительства РФ Валентин Иванов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что заместитель главы Минтранса Владимир Токарев задержан по делу о коррупции. По словам источника, уголовное дело, возбужденное в отношении Токарева, не связано с работой в ведомстве, а относится к периоду, когда Токарев был замглавы компании "Спецтрансстрой".

Ранее сообщалось, что Токарев доставлен в Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу в рамках следственных действий по делу о коррупции. В настоящее время он задержан в рамках ст. 91 УПК как подозреваемый. Источник уточнил, что оперативные действия проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ России.

Другой источник ТАСС сообщил, что сейчас Токарев находится в отпуске до 31 января с последующим увольнением.