Reuters: США предупредили производителей чипов о возможных ограничениях на экспорт в РФ

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Белый дом предупредил американские компании по производству чипов, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины в отношении РФ могут быть введены новые экспортные ограничения, в том числе направленные на блокирование доступа страны к глобальным поставкам электроники. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Соответствующий разговор между чиновниками из Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и представителями американской Ассоциации полупроводниковой промышленности состоялся в минувшую пятницу. По сведениям Reuters, в ходе беседы представителей отрасли попросили быть готовыми к беспрецедентным мерам в отношении Москвы в случае обострения вокруг Украины. "СНБ указал на то, что администрация активно рассматривает все варианты", - говорится в попавшем в распоряжение агентства электронном письме главы ассоциации производителей полупроводников, направленном по итогам разговора членам объединения.

"Мы очень ясно дали понять, что США с союзниками и партнерами рассматривают целый спектр вариантов на случай дальнейшего вторжения РФ на Украину", - заявили Reuters в Белом доме. Там отметили, что потенциальные меры направлены на "нанесение серьезного ущерба российской экономике". При этом в Белом доме отказались подтвердить факт разговора чиновников администрации с представителями ассоциации.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американская администрация рассматривает вариант ограничения экспорта в РФ высокотехнологичной продукции, а также микроэлектроники, которая сделана с применением американских технологий или ПО. Список компонентов и товаров может варьироваться от авионики и инструментов до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.