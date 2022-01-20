"Известия": ОП РФ предлагает обнулить ставку по ипотеке для многодетных семей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Общественная палата России (ОП РФ) предлагает снизить ставку на ипотечный заем или жилищный кредит для многодетных семей до 0% годовых. Эта инициатива содержится в подготовленном органом для правительства РФ списке мер поддержки семей с детьми, рассказала газете "Известия" зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.

Список мер поддержки сформулирован на основе проведенного ОП при поддержке ВЦИОМ опроса родителей во всех регионах страны, в котором приняли участие 10 тыс. человек. Снижение ставки на ипотечный заем или жилищный кредит до 0% одобрили 60% респондентов. Среди инициатив также бесплатное предоставление жилья в собственность семьям с пятью и более детьми (поддержали 42% опрошенных родителей) и единовременные выплаты на приобретение недвижимости для семей с детьми-инвалидами (40%). Кроме того, рассматривается субсидирование семьям 50% стоимости аренды жилья.

В рамках инициативы предлагается также ввести ежемесячное пособие на каждого несовершеннолетнего ребенка, за подобную меру высказались 89% опрошенных родителей. "Ежемесячное пособие на каждого ребенка - это опыт Сахалина, где оно составляет по 2,5 тыс. рублей. За время действия меры там суммарно вырос коэффициент рождаемости", - пояснила Зимова.

В ОП также считают, что матерям необходимо дать возможность выбора гибкого графика и дистанционной работы, за эту меру высказались 60% родителей, участвовавших в опросе. Возможность корректировать продолжительность декретного отпуска, получив за использованную его часть пособие, одобрили 40% респондентов. "Очень важная история с ежемесячным пособием в размере прожиточного минимума (МРОТ) на няню для родителей детей до трех лет. Если реализовать это в виде сертификатов, то, например, три мамы могут скинуться сертификатами и оплатить присмотр за своими детьми. Не все дети хорошо адаптируются в больших группах", - добавила собеседник газеты.

Среди предложений также бесплатное дополнительное образование для детей (за эту меру высказались 60% родителей) и целевые контракты на обучение детей из многодетных семей (51%). Помимо этого, в ОП предлагают сделать бесплатным обучение в вузе одного из двух детей, это предложение поддержал 41% опрошенных родителей. Инициатива подразумевает также обеспечение семьи льготным билетом на проезд к месту отдыха, освобождение многодетных семей от налога на единственное имущество и доплаты к пенсии многодетным родителям 10% за трех детей и по 5% за каждого следующего ребенка.

Как пишет издание, письмо с предложениями ОП в ближайшее время будет направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Газета направила запрос в аппарат с зампреда правительства с просьбой оценить необходимость мер поддержки.