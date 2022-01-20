Аэропорт Благовещенска по итогам года обслужил на треть пассажиров больше, чем в 2019 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 января. /ТАСС/. Внутренние авиаперевозки в 2021 году стали драйвером роста количества пассажиров, которых в 2021 году обслужил аэропорт Благовещенска - 733 тыс. человек, что на 31% больше, чем до пандемии в 2019 году, сообщила в четверг пресс-служба аэропорта.

"Аэропорт Благовещенска обслужил более 733 тыс. пассажиров в 2021 году, это на 31% больше, чем в допандемийном 2019 году. <…> Продолжающаяся пандемия не позволила популярным ранее заграничным курортным направлениям вернуться в 2021 году в расписание аэропорта, что свело к минимуму международные перевозки. При этом на внутренних линиях наблюдался значительный рост пассажиропотока. По сравнению с 2019 годом он вырос в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

В 2021 году из аэропорта Благовещенска регулярные рейсы выполняли семь авиакомпаний. Большую часть пассажиров перевезли "Уральские авиалинии", S7 и ИрАэро. Пассажирам были доступны 35 направлений полетов. Пятерку наиболее популярных из них, помимо Москвы, составили Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Хабаровск и Владивосток.

"За время пандемии региональная программа из Благовещенска пополнилась такими направлениями, как Магадан, Петропавловск-Камчатский, Волгоград, Уфа и Пермь", - добавили в пресс-службе предприятия.