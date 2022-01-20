Поставки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы идут рекордными темпами

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в январе идут рекордными темпами, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Происходит это на фоне роста числа танкеров, перевозящих сжиженный газ из США и Азии в Европу.

В последние дни поступления газа с СПГ-терминалов превышают 400 млн куб. м в сутки, что является рекордным показателем для января и в 2,5 раза больше среднего показателя для середины января за последние пять лет. А всего, по состоянию на 18 января, с начала месяца поток регазифицированного СПГ в европейскую ГТС составляет почти 6,4 млрд куб. м, что на 8,5% выше, чем предыдущий максимум 2020 года на эту дату. Этот показатель также уже на 38,5% больше, чем за весь январь 2021 года.

Запасы СПГ в европейских резервуарах хранения сжиженного газа также достаточно высокие для середины января: на 41% выше, чем в прошлом году, и на 26% больше среднего показателя для текущих дат за последние пять лет.

При этом заполненность газом подземных хранилищ (ПХГ) Европы накануне опустилась до 45,45%, следует из данных GIE. Сейчас в европейских хранилищах находится порядка 49,07 млрд куб. м газа - на 16,25 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.

Отбор газа из ПХГ Европы 18 января составил 785,15 млн куб. м. С начала января из хранилищ уже отобрано порядка 10,5 млрд куб. м газа, что является третьим показателем для этой даты в истории наблюдений с 2011 года.

Наименьшие показатели заполненности ПХГ сейчас у Австрии (28,25%), Нидерландов (30,75%) и Словакии (38,46%). Хранилища Германии заполнены на 44,7%, Франции - на 45,6%, Италии - на 56,17%.