Из Хабаровска запустили авиарейсы в Читу

ХАБАРОВСК, 20 января. /ТАСС/. Единая дальневосточная авиакомпания начала выполнение регулярных рейсов из Хабаровска в Читу, направление обслуживают воздушные суда Q400 авиакомпании "Аврора". Об этом сообщается в четверг на сайте правительства Хабаровского края.

"Благодаря обращению губернатора края Михаила Дегтярева и поддержке правительства России для жителей Хабаровского края открываются новые возможности комфортно и по доступным ценам пользоваться авиасообщением как внутри региона, так и за его пределами, и летать в те населенные пункты, куда раньше самолеты не летали вообще, либо это происходило редко. Только в этом месяце открываются четыре новых направления. Сегодня это Хабаровск - Чита", - цитируют в сообщении министра транспорта и дорожного хозяйства края Ирину Горбачеву.

Рейсы по новому маршруту будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Вылет из Хабаровска - в 10:10 по местному времени, прибытие в Читу - в 13:00. Обратный рейс вылетает из Читы в 13:50 и прибывает в краевую столицу в 18:15. Стоимость авиабилета составляет от 5,4 тыс. рублей в одну сторону.

17 января начались перелеты по маршруту Хабаровск - Нерюнгри, 18 января - Комсомольск-на-Амуре - Владивосток. А 22 января планируется первый вылет из краевой столицы в Улан-Удэ. Всего в 2022 году Единая дальневосточная авиакомпания будет выполнять рейсы по 20 социально значимым направлениям в Хабаровский край, 14 из них были открыты в 2021 году, шесть - в 2022 году.

"На текущий год сформировано новое расписание полетов, не по всем маршрутам, запущенным в прошлом году, рейсы круглогодичные. Например, полеты по направлениям Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск, Николаевск-на-Амуре - Владивосток предусмотрены пока только летним расписанием, то есть будут выполняться с июня по август. Аналогичная ситуация с рейсом Советская Гавань - Владивосток. Однако в связи с востребованностью маршрута мы прорабатываем вопрос его выполнения в течение всего года. Возобновить рейсы планируем с февраля", - цитируют в сообщении Горбачеву.

Единую дальневосточную авиакомпанию создали по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году на базе АО "Авиакомпания "Аврора" с интеграцией региональных авиакомпаний, принадлежащих различным субъектам Дальнего Востока. Планируется перевезти около 200 тыс. пассажиров по тарифам, субсидируемым правительством России из федерального бюджета. В этом перечне 36 маршрутов по Дальнему Востоку. На эти цели запланировано 5,9 млрд рублей.