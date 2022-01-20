В "Технополисе "Москва" в 2022 году откроют новый фармацевтический завод

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" планирует завершить строительство нового крупного фармацевтического производства на площадке "Алабушево" в этом году.

"Медицинские технологии стали одним из самых быстро развивающихся направлений в ОЭЗ "Технополис Москва". За девять месяцев прошлого года резиденты этого кластера нарастили объем инвестиций более чем в три раза - сумма превысила 13 млрд рублей. Новый фармацевтический завод, строительство которого планируется завершить в 2022 году, будет производить порядка 80 наименований лекарственных препаратов. Это позволит снизить зависимость от импорта лекарственных средств", - сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что площадь нового производственного комплекса компании "Брайт вэй индастриз" составляет 35 тыс. кв. м, компания арендует земельный участок площадью более трех гектаров. С 2018 года компания является резидентом столичной ОЭЗ. Благодаря этому статусу предприятие имеет ряд преференций и льгот, а удобная логистика и современная инфраструктура столичного технополиса позволяют организации сконцентрировать свой потенциал на исследованиях, ускоренном создании и выводе на рынок инновационной продукции.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, в реализацию проекта инвестор вложит 2,8 млрд рублей, здесь будет создано почти 370 рабочих мест. Предприятие будет производить широкий спектр препаратов для лечения сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной систем, пищеварительного тракта, а также противомикробных препаратов для системного применения. На данном этапе завершено устройство инженерных сетей, ведутся фасадные работы.

Особая экономическая зона "Технополис Москва" включает пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде - "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем". Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.