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ЕК отправила Польше счет на €70 млн за неуплату штрафа по приговору суда ЕС

На уплату счета польским властям дается 45 дней

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) направила Польше счет с требованием оплатить штраф за отказ от выполнения решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕК Кристиана Виганда.

"Письмо отправлено", - приводит агентство его слова.

По данным Reuters, общая сумма штрафов составляет около €70 млн, на его уплату польским властям дается 45 дней.

27 октября Европейский суд юстиции решил оштрафовать страну на €1 млн в день до выполнения вердикта об упразднении дисциплинарной палаты, на чем настаивает Еврокомиссия. Это решение польские власти подвергли критике, так как считают, что реформа судебной системы лежит исключительно в компетенции государств - членов ЕС.

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