В Чеченской Республике план по объему ввода жилья за год перевыполнили на треть

ГРОЗНЫЙ, 20 января. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Чеченской Республике в 2021 году составил более 1,024 млн кв. м, что на 33% больше запланированных объемов. Об этом сообщил ТАСС замминистра строительства и ЖКХ субъекта Ислам Тунтаев.

"В Чеченской Республике активно реализуются мероприятия, направленные на создание условий для развития жилищного строительства, повышение доступности жилья для населения. Важнейший механизм достижения поставленной задачи - создание необходимой инфраструктуры в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Таким образом только в прошлом году в эксплуатации введено более 1 млн кв. м жилья, что составляет 133% от планового показателя", - сказал собеседник агентства.

Так, планируемый годовой объем ввода жилья в Чеченской Республике на 2021 год составлял 770 тыс. кв. м, в итоге ввести удалось 1,024 млн кв. м. Более половины из введенных строений - индивидуальные дома общей площадью 882,8 тыс. кв. м. Многоквартирные жилые дома из общей площади составили 141,59 тыс. кв. м.

Замминистра также отметил, что в стадии строительства находятся 54 многоквартирных дома общей площадью более 667 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что до конца 2030 года в регионе планируется построить более 10 кв. м жилья.